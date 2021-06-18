В Мурманске на день перекроют улицу Воровского

Движение машин и парковку ограничат у областной филармонии. Фото: правительство Мурманской области

Улица Воровского в Мурманске будет перекрыта на один день. Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Запрет будет действовать с 00 до 17 часов 18 июня.

– В связи с постановлением администрации города Мурманска № 1644 будет освобождена от транспорта, запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, – говорится в сообщении.

Отметим, что дорога находится рядом с областной филармонией. 18 июня в ней состоится отчет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед депутатами Мурманской областной думы за минувший 2020 год.

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