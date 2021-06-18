2,7 миллиона рублей перевел мошенникам житель Мурманска

После того, как деньги были переведены, звонки прекратились. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мошенники под предлогом перевода денег на «безопасный» выманили у северянина больше 2,7 миллиона рублей.

В дежурную часть отдела полиции №1 Мурманска обратился 49-летний мужчина. Северянин рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег. Как оказалось, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником юридического отдела банка.

– Собеседник сообщил, что со счета мужчины пытаются списать деньги и предложил перевести их через банкомат на «безопасные» счета. Мужчина поверил и, действуя по указанию неизвестного, осуществил ряд переводов своих денежных средств на общую сумму 2 миллиона 780 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После того, как деньги были переведены, звонки прекратились. Самостоятельно связаться с абонентом стало невозможно. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина пошел в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Установлено, что многочисленные номера телефонов, с которых выходил злоумышленник на связь с потерпевшим, зарегистрированы в Москве и совпадают с номерами по аналогичным фактам мошенничеств, зарегистрированным в других регионах страны.

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