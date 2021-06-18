Зумруд Ибрагим из поселка Молочный стала финалисткой конкурса "Новая звезда"

Зума набрала в финале 60 баллов

Певица Зумруд Ибрагим-заде выступила в числе 30 лучших вокалистов страны на конкурсе "Новая звезда". В финале она набрала 60 баллов - ей не поставили оценку Юрий Николаев и Юлия Савичева.

- Конкурс вокальный, артистический и все приходят с разным багажом. Кто-то приходит у же со своим материалом и наполненный, а кто-то приходит и говорит: "я певица, дайте мне что-нибудь, я спою и всех поражу". Для такого человека подбирается музыкальный материал. Но тогда и сделать его надо так, чтобы все зашаталось. Либо в дальнейшем работать над своим собственным материалом. Сейчас 60 баллов - это благотворительность, потому что вы нам нравитесь, - сказал Роман Емельянов, член жюри, российский телерадиоведущий, продюсер.

Проблема оказалась проста - у Зумы не было своего музыкального материала, с которым она бы выступала. А легкая попсовая песня, которую ей подобрали - "Залипаю", не дала возможности раскрыть все ее способности и вокальные данные. Было весело, задорно, мило но не более того. И, честно говоря, на фоне остальных певцов даже немного обидно за нее и за подобранную организаторами конкурса песню.

Особенно, когда узнаешь, что Зума начала петь с детского сада, сама живет в поселке Молочный Мурманской области, участвует в международных конкурсах и сама преподает вокал, то есть способностей у нее гораздо больше.

- Как есть - так и есть. И за это спасибо, - неизменно улыбнулась Зума, уходя со сцены.

А мы со своей стороны Зуму поздравляем, желаем дальнейших успехов, удачных песен и хорошей мощной поддержки от тех, кто заинтересован в твоем успехе!

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