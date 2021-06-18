В Мурманске проверили ремонт дорог по нацпроекту

На улице Капитана Буркова вовсю идет ремонт. Фото: администрация Мурманск

В Мурманске министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин проинспектировал ремонт двух дорог. Он ознакомился с тем, как движется ремонт на улице Капитана Буркова и на дороге от проспекта Героев-североморцев до дома № 10 по улице Адмирала флота Лобова.

На улице Капитана Буракова ремонтируют участок дороги от Карла Маркса до Академика Книповича. Он достаточно протяженный и сложный по интенсивности движения.

– Сейчас прорабатывается технический вопрос со смежными работами с Мурманскводоканалом. В течение недели мы должны принять конкретные решения, чтобы в дальнейшем не возникали аварийные случаи, не случалась просадка дорожного полотна, – отметил Артем Гришин. – Стоимость ремонта – порядка 48 миллионов рублей. Сейчас ремонтные работы завершены на 35%: выполнены фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтаж и установка бортового камня.

Рабочим предстоит восстановление колодцев и плит перекрытий с заменой люков и решеток, металлических пешеходных ограждений, подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем и посевом трав.

Ремонт идет и на участке дороги от проспекта Героев-североморцев до дома № 10 по улице Адмирала флота Лобова. Здесь рабочие начали трудиться 11 мая.

– Основной массив уже выполнен. Также мы с коллегами из Октябрьской железной дороги сопоставили планы, чтобы в момент закрытия работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже был отремонтирован железнодорожный переезд, чтобы наши жители могли комфортно перемещаться на всем протяжении улицы, – сказал Артем Гришин.

На участке дороги от проспекта Героев-североморцев до дома № 10 по улице Адмирала флота Лобова уже был снять старый портовой камень и заменен на новый, дорожное полотно отфрезеровано и уложен выравнивающий слой асфальта. Сейчас рабочие готовятся работать на тротуарах и укладывать новое асфальтобетонное покрытие проезжей части.

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