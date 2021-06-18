В Мурманской области с путей сошел грузовой вагон

Сход вагон произошел на перегоне Ягельный Бор — Оленегорск. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В 4.03 18 июня на перегоне Ягельный Бор — Оленегорск в Мурманской области сошла тележка порожнего грузового вагона.

- В результате происшествия пострадавших нет. На место был направлен восстановительный поезд со станции Мурманск. В 05:54 вагон подняли на путь. В настоящее время восстановительные работы завершаются. В связи с произошедшим задерживается движение пассажирских поездов № 226 Адлер — Мурманск - более двух часов и № 92 Москва — Мурманск - порядка 1 часа, - сообщили в Октябрьской железной дороге.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В 05:54 вагон подняли на путь. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

- Транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц железной дороги и примет меры реагирования, - уточнили в ведомстве.

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