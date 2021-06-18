В память о страшных событиях 1942 года в Мурманске появился мемориал. Фото: администрация Мурманск

18 июля Мурманск отмечает День стойкости и мужества северян в годы Великой Отечественной войны.

– Сегодня одна из самых скорбных дат в истории Мурманска. Тысячи бомб, сотни разрушенных домов и строений – такая участь выпала на наш город тем роковым июньским днем. Но столица Кольского края выжила, благодаря силе духа, мужеству и самопожертвованию мурманчан. В тяжелое время люди показали пример удивительной отваги и сплоченности, – говорится в сообщении от лица главы города Андрея Сысоева и главы администрации Евгения Никоры.

В память о тех событиях 1942 года в городе-герое открыт памятник стойкости и мужеству мурманчан. Он стал символом единения всех поколений жителей Мурманска. Именно к нему приходят мурманчане чтобы отдать дань памяти защитникам Севера.

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