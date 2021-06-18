В Кировске молодой человек оборвал тюльпаны у здания администрации ради девушки

Тюльпаны в Кировске высаживал ПОСВИР. Фото: Администрация города Кировска

Красивый жест, когда Лановой обрывает цветы в Москве для Любы Трофимовой, решил повторить неизвестный молодой человек в Кировске. Вот только одного не учел - в Москве цветы растут легко, быстро и в огромных количествах, а в Кировске каждому тюльпану требуется много внимания и заботы. Климат, мягко сказать, не самый благоприятный, чтобы такие цветы выращивать.

- Вот так выглядит "герой нашего времени". Цветы для девушки он нарвал на газоне около администрации. Камера видеонаблюдения запечатлела этого донжуана во всей красе, - с горечью сообщил паблик администрации "Твой Кировск.

Тюльпанам в Кировске не везет - то их выкопают дачники, то теперь обрывают безденежные ухажеры. Молодого человека и всю его компанию администрация пригласила попробовать на себе - каково это высаживать цветы и заботиться о том, чтобы они росли все лето. Заявить о своем участии и получить необходимую информацию молодой человек и его друзья могут по телефону в администрации: 881533 98-724.

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