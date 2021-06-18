В Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь вернули электричество

3 июня произошло повреждение силового кабеля, подводящего электричество к Свято-Троицкому Трифонов Печенгскому мужскому монастырю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 3 июня в Свято-Троицком Трифонов Печенгском мужском монастыре не было электричества из-за аварии. Она случилась из-за скачка напряжения на силовом кабеле.

Такое в монастыре случается не первый раз, и каждый раз вернуть свет (а также водоснабжение) быстро не получается. 8 монахов и 12 сотрудников провели в стесненных условиях почти две недели, и только сейчас блага цивилизации вернулись.

- Хочется выразить слова благодарности тем, кто приложил усилия в устранении аварии. В первую очередь это Центр управления регионом, Истомина Алла Павловна и работники, которые занималось устранением поломки. Эта ситуация повторяется уже не первый год, поэтому в этот раз с нами заключат договор электрики, чтобы следить и вовремя обслуживать монастырь. Думаю, что в дальнейшем проблема больше не повторится, – рассказал настоятель Свято-Троицкого Трифонов Печенгского мужского монастыря отец Давид.

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