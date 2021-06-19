В Мурманской области стало меньше женщин и упала рождаемость

В Мурманской области сократилось число женщин и снизилась рождаемость. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области пока не удалось преломить ситуацию с убылью населения. В 2020 году северян стало меньше на 8,2 тысячи человек.

При этом в регионе стало меньше женщин в репродуктивном возрасте (с 18 до 44 лет). По данным Мурманскстата, за последние пять их число сократилось на 12,6 тысячи человек, самый большой провал заметен среди северянок в возрасте от 20 до 29 лет - их стало меньше на 26,6%, что связывают с низкой рождаемостью в конце прошлого века.

В 2020-м также упала рождаемость, что нельзя не связать с пандемией: родился 6481 малыш, что меньше показателей 2019 года на 2,9%.

Но были в прошлом году и позитивные моменты. Например, выросло на 580 число многодетных семей, а также снизилась миграционная убыль населения: 4,5 тысячи человек в 2020-м против 4.9 тысячи в 2021-м.

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