В Мурманской области работала съемочная группа передачи «Поедем, поедим!»

В Мурманской области сняли третий выпуск "Поедем, поедим!" про Мурманскую область. Фото: nord-news.ru

В марте 2019 года в Мурманскую область приезжала сьемочная группа передачи «Поедем, поедим!». Ее ведущий Джон Уоррен познакомился с Арктической кухней, узнав об оленине и дикоросах.

В 2021 году сьемочная группа вернулась в Заполярье. В этот раз при помощи шеф-повара Светланы Козейко ведущий готовил салат из необычного моллюска кукумарии. Нашими поварами он используется редко, хотя потенциал у него большой.

- В Баренцевом море его очень много. Я обратила на него внимание и решила с ним поработать. У него очень много полезных свойств, это просто кладезь полезных качеств. Я его варю 3 часа и делаю салат Кукумария с тремя видами водорослей: ламинария, чука, вакаме. Добавляю древесные грибы. Заправляется это ореховым соусом, соевым и кунжутным маслом, - рассказала Nord-News Светлана Козейко.

В уже третьем по счету выпуске «Поедем, поедим!» про Мурманскую область зрители увидят не только Мурманск и Териберку, но и полуострова Средний и Рыбачий.

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