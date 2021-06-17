В Мурманской области коронавирусом все чаще заболевает молодежь

Лидеры по числу заражений - Кольский район и Мурманск. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус мутирует, а также молодеет - такие данные были озвучены на последнем заседании оперативного штаба по COVID-19.

- Падает количество заболевших в возрастной категории 65+. Основная доля привитых – 43% – приходится как раз на группу населения 60+ и это еще раз подтверждает, что вакцина работает и вакцинация дает положительный эффект, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева.

Причем молодые люди не только чаще заражаются, но и тяжелее болеют.

- С учетом всех обстоятельств, отношения граждан, прогноз неутешителен. Высока доля вероятности, что рост количества заболевших продолжится. Вирус мутирует, мы видим омоложение тех, кто им заражается, и резкое утяжеление течения, в том числе у молодых людей. Это означает, что мы входим в ситуацию непростую, и не исключено, что эта ситуация может быть острее, чем в прошлом году, - сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Лидеры по числу заражений - Кольский район и Мурманск.

Напомним: в Мурманской области с этой недели действуют новые ковидные ограничения.

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