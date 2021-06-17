В Мурманской области коронавирусом все чаще заболевает молодежь

Лидеры по числу заражений - Кольский район и Мурманск.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Коронавирус мутирует, а также молодеет - такие данные были озвучены на последнем заседании оперативного штаба по COVID-19.
- Падает количество заболевших в возрастной категории 65+. Основная доля привитых – 43% – приходится как раз на группу населения 60+ и это еще раз подтверждает, что вакцина работает и вакцинация дает положительный эффект, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева.
Причем молодые люди не только чаще заражаются, но и тяжелее болеют.
- С учетом всех обстоятельств, отношения граждан, прогноз неутешителен. Высока доля вероятности, что рост количества заболевших продолжится. Вирус мутирует, мы видим омоложение тех, кто им заражается, и резкое утяжеление течения, в том числе у молодых людей. Это означает, что мы входим в ситуацию непростую, и не исключено, что эта ситуация может быть острее, чем в прошлом году, - сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Лидеры по числу заражений - Кольский район и Мурманск.
Напомним: в Мурманской области с этой недели действуют новые ковидные ограничения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
97 тысяч жителей Мурманской области привились от коронавируса. Это 28% от плана для региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru