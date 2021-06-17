В Мурманске кастрюля окрошки подорожала до 671 рубля

Для расчетов взяли классический рецепт: 1,5 литра кваса, 300 г редиса, 400 г картофеля, 300 г огурцов, 5 яиц, 500 г вареной колбасы, 300 г сметаны, пучок зелёного лука и пучок укропа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северяне не могли не заметить, как выросли цены на продукты, причем ценники в магазинах продолжают расти. "АиФ-Мурманск" посчитал стоимость кастрюли окрошки и на этом примере показал, как работает инфляция и другие факторы.

Для расчетов взяли классический рецепт: 1,5 литра кваса, 300 г редиса, 400 г картофеля, 300 г огурцов, 5 яиц, 500 г вареной колбасы, 300 г сметаны, пучок зелёного лука и пучок укропа.

- Итого примерно семь порций блюда на квасе обойдутся в 671 рубль, на кефире – в 677 рублей, учитывая, что его цена в среднем 73 рубля за литр. Получается, «заправка» не поможет сэкономить. Таким образом, порция холодного супа обойдется в 96 и 97 рублей соответственно. Продукты для приготовления окрошки за два года подорожали на 12 %, - пишут наши коллеги.

Напомним: за последнее время сильнее всего в Мурманской области подорожали овощи, греча, чай и сливочное масло. Цены на продукты питания сравнивали в Мурманске, Апатитах и Североморске.

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