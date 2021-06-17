В Мурманске на территории колледжа задержали дебошира

19-летний северянин попытался оказать сопротивление правоохранителям, но его действия пресекли, а после передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На территории колледжа в Мурманске росгвардейцы задержали дебошира.
На пульт дежурного вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии поступил звонок. Сотрудники строительного колледжа им. Н. Е. Момота сообщили о молодом мужчине, который вел себя неадекватно.
– Он затевал конфликт с сотрудниками колледжа и выражался в их адрес нецензурной бранью. Неоднократные просьбы покинуть территорию игнорировал, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.
Прибывший на место наряд задержал дебошира. 19-летний северянин попытался оказать сопротивление правоохранителям, но его действия пресекли, а после передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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