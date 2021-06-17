Пьяный житель Мурманска с ножом напал на прохожего и забыл зачем

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пьяный мурманчанин напал на прохожего с ножом. Инцидент произошел на улице Александрова в Мурманске.

Именно там нашли окровавленного северянина. Ему вызвали скорую. Медики диагностировали у 36-летнего мужчины колото-резаное ножевое ранение грудной клетки, перелом ребра, повреждение легкого. О пациенте врачи сообщили в правоохранительные органы.

Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что раны ему нанес незнакомец, во время внезапного конфликта.

- Сотрудникам ППС удалось установить личность подозреваемого. Им оказался северянин 1992 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Мужчину доставили в отделение. Там он признался в содеянном, но рассказал, что не помнит причину ссоры, поскольку был пьян, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под арестом.

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