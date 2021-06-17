Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: какие штрафы будут за нарушение масочного режима в общественном транспорте

Оперштаб Мурманской области по коронавируса рассказал, кого и на сколько будут штрафовать за нарушение масочного режима. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 18 июня в Мурманской области начинают действовать новые ковидные ограничения. В частности, общественный транспорт должен будет заполнен только на две трети. Мы уже рассказывали, как будут контролировать этот процесс. А теперь оперштаб Мурманской области по коронавируса рассказал, кого и на сколько будут штрафовать за нарушение масочного режима.

- Протоколы за нарушение масочного режима в общественном транспорте будут составлять на юридические лица. Это более высокая мера ответственности. По решению суда, штраф за перевозку граждан без средств индивидуальной защиты как у водителя, так и у пассажиров может составить до 300 000 рублей, - уточнили в оперативном штабе.

А теперь конкретно: административный штраф на граждан составит от 1000 до 30 000 рублей, на юридические лица - от 100 000 до 300 000 рублей. При повторном нарушении штраф для граждан - от 15 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц - от 500 000 до 1000 000 рублей или административное приостановление деятельности на 90 суток.

Расслабляться северянам не стоит: в ближайшее время вырастет количество рейдов в общественном транспорте и торгово-развлекательных центрах и магазинах, где будут проверять соблюдение масочного режима.

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