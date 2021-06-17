Над Мурманском увидели редкое радужное облако

Природа дарит жителям Мурманской области возможность видеть красоту, причем красоту редкую. Фото: Nord-News

Природа дарит жителям Мурманской области возможность видеть красоту, причем красоту редкую.

Так, над столицей Заполярья плыли красивые радужные облака.

- При попытке сфотографировать радужное облако получилась клякса, камера не схватила спектр цвета. Как кусочек радуги. Безусловно, местные жители уже привыкли к почти круглосуточному солнцу, однако оно периодически дарит и такие сюрпризы под ночь, - рассказала Nord-News мурманчанка Татьяна.

Радужные облака не обман зрения, у них даже есть научное название - пилеус.

Напомни: над Умбой северяне наблюдали грозовой вал.

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