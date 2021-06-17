В Мурманске пройдут встречи с архитекторами проекта "Мой залив"

Проект "Мойзалив" придуман молодыми архитекторами для создания в Мурманске точек, с которых можно любоваться заливом и отдыхать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчан приглашают в ближайшие дни на встречи с разработчиками проекта МОЙЗАЛИВ.РФ, которые создадут смотровые площадки на Кольский залив. Цель - услышать мнение жителей, что им хотелось бы сделать на этих площадках. Архитекторы покажут саму площадку с видом на залив и соберут мнения жителей.

- Приходите сами и зовите соседей! Это реальная возможность повлиять на итоговый вид районной площадки для отдыха, куда скоротать время будете ходить вы, ваши дети, местная молодёжь, - сообщают организаторы проекта.

Чтобы попасть на собрание, надо отметиться под постом запись на собрание. Это позволит организаторам соблюсти коронавирусные требования.

Встречи пройдут:

21 июня «Склон Карла Либкнехта» в 19:00. Место: площадка во дворе дома улице Карла Либкнехта, 42

23 июня «Видовая Северного проезда» в 19:00. Место: площадка возле дома улице Северный проезд, 21

24 июня «Сквер Шмидта» в 19:00. Место: двор дома улице Шмидта, 45 и улице Самойловой, 12

25 июня «Абрам мыс» в 19:00. Место: двор между домами переулками Охотничий, 11, 13, 15

26 июня «Кильдинская площадка» в 12:00. Место: пустырь возле домов по улице Кильдинская, 9, 11.

Напомним, что проект "Мойзалив" придуман молодыми архитекторами для создания в Мурманске точек, с которых можно любоваться заливом и отдыхать. В проекте используется метод совместного проектирования, когда на каждом этапе разработки спрашивается мнение мурманчан. На данный момент площадки проекта уже определены путем голосования.

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