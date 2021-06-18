В Мурманске продавали санкционные сыр и молочную продукцию из Европы

В Первомайском округе торговали запрещенным сыром. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске на Первомайском рынке торговали санкционной продукцией. Уже скоро будет десять лет, как сыр и молочную продукцию из стран Европы нельзя завозить в Россию и продавать. Но по-настоящему вкусных сыров хочется всем.

Тем не менее, эти продукты подпадают под категорию "продажа которых запрещена или ограничена", а потому Мурманская транспортная прокуратура совместно с таможней и Управлением Россельхознадзора провели проверку на Первомайском рынке и нашли точку, где продавали такие товары из стран Евросоюза.

- В этой связи Мурманская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Мурманской транспортной прокуратуры.

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