Оперштаб Мурманской области рассказал, как будут ограничивать количество пассажиров в общественном транспорте

Пассажиров будут проверять на соблюдение масочного режима. Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе были введены новые ограничения из-за коронавируса. В том числе наполняемость общественного транспорта ограничили - он может быть заполнен только на 2/3 от нормы. Оперштаб Мурманской области рассказал, как будет происходить этот вопрос.

- Летом пассажиропоток снижается, но в час-пик по отдельным маршрутам может возникнуть повышенный спрос на общественный транспорт. Региональный минтранс и перевозчики начали мониторинг маршрутов и рейсов. Пассажиры также могут принять участие в мониторинге, - уточнили в оперштабе.

Пассажиры могут написать по номеру +7 921 04 00 999 в WhatsApp, Telegram и Viber и прикрепить фото с полным салоном, а также указать госномер транспортного средства, номер маршрута и приблизительное время съемки.

- Эта информация позволит нам выявить потребность населения в дополнительном транспорте на конкретных маршрутах. Выручает и тот факт, что в период отпусков пассажиропоток в Мурманской области снижается (сейчас количество поездок составляет 60-70% от количества поездок в осенний период). Мы надеемся, что вынужденные ограничения из-за повышенного уровня заражения ковидом не принесут существенных неудобств всем участникам, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Также пассажиров будут проверять на соблюдение масочного режима.

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