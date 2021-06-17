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Общество17 июня 2021 10:11

"Рыба есть, рыбалки нет": на двух участках реки Кола закрыли рыбалку

Ранее северяне обратились с просьбой продлить период выловы
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Минприроды региона сообщили, что квота на любительскую рыбалку будет увеличена за счет сокращения научной квоты.

Минприроды региона сообщили, что квота на любительскую рыбалку будет увеличена за счет сокращения научной квоты.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конфликт вокруг первого и второго рыболовных участков реки Кола никак не может разрешиться. Напомним: северянам разрешили ловить здесь красную рыбу только два дня.

После обращения в правительство Мурманской области период продлили до 13 июня. Также в минприроды региона сообщили, что квота на любительскую рыбалку будет увеличена за счет сокращения научной квоты. Но решение по перераспределению пока не принято.

Как сообщили рыбаки в паблике "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове", удочки пока можно "сушить".

- Участки Кола-1, Кола-2 сейчас не работают, - пояснили северяне.

Если вопрос решится в их пользу, то рыбакам дадут разрешение на тонну семги.

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