"Рыба есть, рыбалки нет": на двух участках реки Кола закрыли рыбалку

Минприроды региона сообщили, что квота на любительскую рыбалку будет увеличена за счет сокращения научной квоты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конфликт вокруг первого и второго рыболовных участков реки Кола никак не может разрешиться. Напомним: северянам разрешили ловить здесь красную рыбу только два дня.

После обращения в правительство Мурманской области период продлили до 13 июня. Также в минприроды региона сообщили, что квота на любительскую рыбалку будет увеличена за счет сокращения научной квоты. Но решение по перераспределению пока не принято.

Как сообщили рыбаки в паблике "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове", удочки пока можно "сушить".

- Участки Кола-1, Кола-2 сейчас не работают, - пояснили северяне.

Если вопрос решится в их пользу, то рыбакам дадут разрешение на тонну семги.

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