В Умбе сфотографировали шкваловый ворот

Грозовой вал сфотографировали в Умбе. Фото: Анастасия Комиссарова/ vk.com/pogoda51

Жители Мурманской области делятся в социальных сетях фотографиями редкого природного явления. Так, в Умбе видели шкваловый ворот. Его еще называют грозовой вал и неспроста: он является предвестником непогоды.

Вал образуется под кучево-дождевыми облаками и может выглядеть как полукольцо или кольцо. Далеко не каждая гроза сопровождается шкваловым воротом, и он образуется даже не каждый год.

Так что северяне, который вовремя подняли глаза к нему, могут считать себя очень счастливыми.

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