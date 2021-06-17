В Мурманске на улицу выкинули черепах и кошку в переноске

Переноску с кошкой нашли в гаражах. Фото: Юля Макеенко

Лето зооволонтеры переживают тяжело: уезжая в отпуск, не все хозяева находят для своих питомцев передержки и просто выкидывают их на улицу. В Мурманске почти одновременно случились два случая такого предательства.

На улице Бабикова на скамейке у жилого дома нашли двух черепах в пластиком ведре. К счастью, как рассказала "КП-Мурманск" Светлана Салахутдинова, которая обнаружила черепашек, им быстро нашли новый дом.

Черепах выкинули в пластиковом ведре. Фото: Светлана Салахутдинова

А на улице Маклакова "хозяева" выкинули кошку в переноске. Ее нашли в гаражах.

- Очень напугана, ласковая. Никуда из сумки не выходит, немного попила молока, - написала Юля Макеенко в группе "Кошкин дом".

Узнать, как помочь кошке, можно по телефону 8911-808-77-35.

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