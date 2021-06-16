Погода в Мурманске 17 июня 2021 года: снова дожди

Начало новой рабочей недели выдалось дождливым, но у северян после жары, что стояла до минувших выходных, есть надежда, что тепло вернется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало новой рабочей недели выдалось дождливым, но у северян после жары, что стояла до минувших выходных, есть надежда, что тепло вернется. 17 июня 2021 года она отчасти оправдается.

- 17 июня погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона в Баренцевом море. По Мурманской области местами пройдет небольшой дождь, днем воздух прогреется до +13+18°. 18-19 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Северного моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 19 июня, преобладающая температура воздуха ночью +6+12°, днем +13+19°, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: в регионе уже вовсю цвету яблони, сирень, черемуха и ягоды.

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