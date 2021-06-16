В Мурманск прилетит глава Росрыболовства

Госдума приняла закон о прибрежном рыболовстве. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Мурманскую область с рабочим визитом прибудет глава Росрыболовства Илья Шестаков.

17 июня он проведет рабочую встречу с губернатором Андреем Чибисом, после которой состоится заседание территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области.

На ней будут подняты важные для региона вопросы. Так, на этой неделе

Госдума приняла закон о прибрежном рыболовстве. Его в Мурманской области очень ждали, ведь он разрешит ряд проблем, с которыми столкнулись рыбопромышленники.

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