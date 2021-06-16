Мурманских бюджетников переводят на удаленку

Мурманчане встретили новость об ограничениях третьей волны с изрядной долей тревоги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Со следующей недели 30% сотрудников бюджетных организаций в Мурманске перейдут на удаленный формат работы. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Чибис. Так же губернатор рекомендовал работодателям сделать дифференцированное начало рабочего дня, чтобы избежать скопления граждан в общественном транспорте. Заполняемость маршрутных автобусов не должна превышать 2/3. Мурманчане встретили новость об ограничениях третьей волны с изрядной долей тревоги.

- Если действительно статистика стремительно растет, то меры обоснованные. Но хотелось бы подробный отчет от минздрава с реальными цифрами, - говорит руководитель регионального отделения партии «РОДИНА» Антон Изотов.

Политик считает, что первый опыт ограничений в работе предприятий оказался крайне болезненным. И без того тяжелые условия работы малого и среднего предпринимательства могут стать фатальными без соответствующей поддержки на период ограничений.

- Бизнес с огромным трудом пережил первый локдаун. Для остановки предприятий теперь нужны действительно веские причины. Есть уже опыт и аналитика по итогам первых двух волн. Почему мы не видим никаких предложений о поддержке бизнеса, а просто вынуждены мириться с тем, что нас опять закрывают, - высказывается Изотов.

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