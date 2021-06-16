Ради путешествия в Египет жительница Мурманска погасила долг в 240 тысяч рублей

После этого ограничение на выезд за пределы страны было снято. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мурманска погасила крупный долг, чтобы улететь в путешествие в Египет.

Некоторое время назад в отношении мурманчанки возбудили исполнительное производство. Жительница Ленинского округа Мурманска задолжала за коммунальные услуги свыше 240 тысяч рублей. Погашать долги она не спешила. Тогда приставы приняли решение ограничить выезд за пределы страны для должницы.

Только решив уехать в путешествие в Египет, женщина поняла, чем ей грозит вынесенный запрет. Она решила не лишаться поездки.

– В итоге гражданка погасила задолженность в полном объеме плюс оплатила исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей, – сообщили в УФССП России по Мурманской области.

После этого ограничение на выезд за пределы страны было снято.

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