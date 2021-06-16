В Мурманске машина Росгвардии попала в ДТП

Один из пострадавших - сотрудник Росгвардии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Днем 16 июня авария с пострадавшими случилась в Ленинском округе Мурманска. Одна из попавших в ДТП машин - патрульный автомобиль Росгвардии.

Одна из попавших в ДТП машин - патрульный автомобиль Росгвардии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- В 13.10 в районе дома №3 на улице Халатина произошло столкновение "Лады" и Toyota. В данном ДТП пострадал пассажир автомобиля "Лада" и водительToyota. На месте работает экипаж ДПС все обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Днем 16 июня авария с пострадавшими случилась в Ленинском округе Мурманска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Один из пострадавших - сотрудник Росгвардии.

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