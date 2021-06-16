В Кандалакше пройдет заседание Координационного Совета по программе «Детская деревня – SOS, Мурманская область»

В программе заседания - презентация программы социального центра SOS - Мурманск «Половое развитие и воспитание детей и подростов. Фото: vk.com/derevnyasos

В рамках соглашения между правительством Мурманской области и МБОО Российский комитет «Детские деревни – SOS» о сотрудничестве в сфере поддержки детей и семей работает Координационный совет по реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область».

17 июня 2021 года в 10.00 в актовом зале Детской деревни – SOS Кандалакша по адресу Кандалакша, ул. Данилова, 51 начнется заседание Координационного совета.

В рамках заседания будут рассмотрены и представлены вопросы, связанные с ходом реализации Программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» в 2021 году, также результаты и дальнейшие перспективы развития Программы в Ковдорском районе. Участникам предоставят информацию о реализации образовательного проекта в Кандалакше, итогах и дальнейшем развитие проекта ФПГ «Прокачай свою жизнь».

В программе заседания - презентация программы социального центра SOS - Мурманск «Половое развитие и воспитание детей и подростков. Сексуальная безопасность» и комментарии членов Совета по вопросам изменения законодательства и иные вопросы, представляющие общий интерес.

В заседании примут участие работники организаций Программы «Детская деревня-SOS, Мурманская область» - Детская деревня – SOS Кандалакша и Социальный центр – SOS Мурманск, бенефициары Программы, а также представители Министерства труда и социального развития Мурманской области, представители органов местного самоуправления Кандалакшского, Полярнозоринского, Ковдорского и Терского районов, работники учреждений социальной сферы Кандалакши.

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