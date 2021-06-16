В Мурманске цветут яблони

Будем надеяться на достойный урожай осенью. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области стоит сейчас самая ароматная пора. Природа наконец набрала силу, и все цветет. Жители Мурманска уже могут любоваться сиренью, черемухой и малиной, рябиной.

А еще в областном центре цветут яблони. В отличие от юга области этих деревьев Мурманске не так много: одно есть у драмтеатра, другое рядом с гимназией №5, еще одно - у морского вокзала. Северян просят не ломать ветки яблонь, ведь им в нашем суровом климате выжить очень непросто.

А в лесах вовсю цветут черника и морошка. Будем надеяться на достойный урожай осенью.

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