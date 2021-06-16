Сотрудники Tele2 помогают купить продукты и спасают людей с дрейфующих льдин

Операторы Tele2 наделены разными полномочиями, что позволяет быстрее решать задачи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемийный 2020 год очень сильно изменил сферу общения и ценности людей. В этом уверены в компании Tele2. На первое место вышли удобство пользования связью, возможности, которые она предоставляет, и доброжелательность оператора к своим клиентам.

Максимальное удобство

Заместитель генерального директора Tele2 по продажам и развитию массового рынка Игорь Майстренко уверен, что к изменениям, связанным с пандемией, Tele2 была готова. Уже к 2020 году розница стала продолжением онлайн-продаж. Широкая сеть постаматов, сотрудничество с ведущими маркетплейсами позволяют клиенту оперативно приобрести необходимые товары. В розницу клиент пойдет смотреть только то, что он хочет потрогать своими руками.

В этом году Tele2 массово запустил проект eSIM, когда для подключения не требуется физическая карта, достаточно скачать специальное приложение на телефон. Это удобно – больше не придется переживать, что кусочек пластика потеряется или испортится.

Директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2 Николай Белогубец рассказал, что компания стремится максимально вынести все вопросы в личный кабинет, чтобы клиенту только в редких случаях нужно было обращаться в офис и предоставлять документы. Да и эту процедуру до предела упростили: все заявления подписываются теперь простой электронной подписью, когда на телефон клиента приходит SMS с кодом подтверждения.

Доработана навигация по услугам Теlе2 через голосового помощника Алису, очеловечен и свой искусственный интеллект – клиентов помогает обслуживать Миа. Оператор анализирует профиль пользователя, его потребление, запросы и предлагает ему детализацию, удобное управление услугами.

- Для нас общение с человеком очень ценно, поэтому при первой просьбе соединить с оператором эта команда выполняется, - рассказывает Игорь

Майстренко. Это отличает Tele2 от многих компаний, где до последнего ведется поддержка через бота.

Нет операторов, но есть служба личной поддержки

- Все работники службы личной поддержки - это молодые люди, те, кто хотят и готовы менять мир, - рассказывает директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина. - Мы предоставили им широкий спектр полномочий, благодаря чему практически 90% звонков с проблемами решаются при первом обращении.

У них нет скриптов - обязательных формулировок ответов, есть только алгоритмы действия, нет необходимости переключать с одного сотрудника на другого. Благодаря этому служба личной поддержки персонально ориентирована.

- Если нам клиент пишет стихи, мы тоже пишем ему в ответ. А однажды в Сибири пара оказалась на дрейфующей льдине и позвонила в наш контактный-центр. Специалист Tele2 вызвал им спасательную бригаду. Или во время периода самоизоляции одной бабушке нужно было купить продукты - наш специалист связался с ближайшим волонтерским центром и помог ей, - рассказала Елена.

В ногу с трендами

- Человеческий опыт пришел на смену потребительскому. Мы следуем модным и важным трендам, которые есть в обществе, - рассказывает заместитель генерального директора Tele2 по продажам и развитию массового рынка Игорь Майстренко.

Поддерживая новые форматы общения, Tele2 проводит прямые эфиры, в которых сотрудник в течение 1,5-2 часов отвечает на самые разные вопросы. Мобильный оператор записывает мини-ролики о том, как правильно пользоваться сервисами, личным кабинетом, выбирать тарифы. Запустили сториз в приложении «Мой Tele2» о том, как пройти онлайн-курсы, инвестировать, защищать свой смартфон от вирусов.

Идя в ногу с экологическими тенденциями, компания предлагает сдавать старые телефоны в обмен на промокоды и скидки на новое оборудование.

«Переведи бабушку в интернет» - проект, которым компания гордится уже несколько лет. Одноименный ролик на YouTube набрал уже более 10 миллионов просмотров. И акция не заканчивается, а дополняется новыми бонусами.

Актуальные клиентские предложения

В этой зоне Tele2 считает себя лидером и радуется, когда другие бренды перенимают ее задумки. Клиенты могут делиться гигабайтами, обменивать неиспользованные минуты на фильмы, получать бонусы, промо и спецпредложения просто потому, что он остается клиентом компании, а не за использованные минуты. Например, в Мурманске наибольшим спросом пользуется акция Coffee like, когда по промокоду раз в неделю можно получить бесплатно чашку горячего кофе.

- Для нас клиент - это всегда живой человек, о котором мы заботимся и которому желаем, чтобы он был счастлив, - добавил Игорь Майстренко.

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