В Кандалакше на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Мокичев

Николай Иванович родился в 1926 году в деревне Остров Вологодской области в семье крестьян. Фото: Личный архив

15 июня на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Мокичев. Об этом сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

25 января Николай Иванович Мокичев отметил свое 95-летие. Фронтовика с юбилеем поздравляли горожане и близкие.

Николай Иванович родился в 1926 году в деревне Остров Вологодской области в семье крестьян. Окончив шесть классов, работал навальщиком на вывозке леса в лесопункте Лягкомино Кандалакшский район, а после кочегаром на пароходе, трудился на Кандалакшском консервном заводе.

- В апреле 1943 года его призвали в армию. Он служил на станции орудийной наводки в 93-й батарее 33-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 1-го корпуса противовоздушной обороны в Кандалакше. С 1944 года в 1291-м зенитном артиллерийском полку 2-го корпуса противовоздушной обороны в Риге. Здесь же встретил Великую Победу. В мирной жизни окончании Ивановского военно-политическое училище. До 1955 года служил заместителем командира батареи по политической части в 9-й гвардейской танковой дивизии в Германии. Уволившись в запас и до выхода на пенсию в 2000 году работал электромонтером в службе средств диспетчерского и технологического управления Княжегубской гидроэлектростанции, - рассказали в администрации Кандалакшского района.

В последние годы Николай Иванович активно помогал в проведении мероприятий, посвященных памятным военным датам, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает искрение соболезнования родным и близким ветерана.

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