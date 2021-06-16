Митрополит Митрофан о двух неделях отсутствия электричества в Трифонов Печенгском монастыре: "Монахи не унывают"

Митрополит Митрофан рассказал "КП-Мурманск", как живут те, кто нашел приют в самой северной обители Европы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 3 июня, когда произошло повреждение силового кабеля, подводящего электричество к Свято-Троицкому Трифонову Печенгскому мужскому монастырю, монахи живут без электричества.

Митрополит Митрофан рассказал "КП-Мурманск", как живут те, кто нашел приют в самой северной обители Европы.

- Они совершенно не унывают, дух Трифона там присутствует. В монастыре собралась братия, которая соответствует высокому имени, которое носит монастырь. Они не очень обращают внимание на все обстоятельства, ведь у них есть приоритет – молитва. Монахи всегда искали больших неудобств в жизни, уходили жить в дремучие леса, пещеры, пустыни, лапландские пустыни - в таких 20 лет жили Феодорит Кольский и Трифон Печенгский. Утеснение плоти и смирение побуждают делать молитву горячей. Не зря есть изречение "сытое брюхо к молитве глухо. Все проблемы будут преодолены, Господь не оставит своих верных чад и пошлет все необходимое, - уверен владыка.

Напомним: ЦУР Мурманской области сообщил, что власти помогут вернуть электричество в монастырь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

110 жителей Мурманской области оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус после заграничного отдыха. Суды выписывают нарушителю штраф в размере 15 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru