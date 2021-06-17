В Мончегорске закончилась прокурорская проверка по горению городской свалки

Свалка под Мончегорском не раз горела из-за халатности обслуживающей компании. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С марта по май текущего года в Мончегорском районе несколько раз горела городская санкционированная свалка мусора. Дым и запах от нее разносился по всей округе и даже долетали до дачных поселков, расположенных на удалении от города. По данному факту прокуратура города Мончегорска провела проверку, которая завершилась вынесением представления в адрес обслуживающей организации и двумя административными делами.

- Установлено, что в указанный период вследствие устойчивого повышения температуры атмосферного воздуха на городской санкционированной свалке неоднократно происходило самовозгорание глубокозалегающих отходов вследствие естественных процессов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Прокуроры установили, что все возгорания произошли из-за некачественного обслуживания свалки. Ответственная организация не принимала профилактических мер, не проводила рекультивацию полигона.

Как результат: возбуждены два административных дела по статье 8.2 КоАП РФ - нарушение правил обращения с отходами и по статье 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности и вынесено представление в адрес руководителя организации, обслуживающей свалку.

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