Семь стобалльников: В Мурманской области озвучили первые результаты ЕГЭ

Как отметили в ведомстве, в регионе значительно снизилось количество человек, не справившихся с экзаменационными заданиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максимальные 100 балов набрал один выпускник Из Мурманской области на ЕГЭ по географии и шесть человек получили максимальный бал на экзамене по литературе. На этой неделе были опубликованы первые результаты ЕГЭ 2021 года.

– Результаты первого экзаменационного дня нас порадовали: 1 стобалльник по географии и 6 – по литературе. Высокие баллы в диапазоне от 81 до 99 получили в Заполярье по химии 11% участников, по географии – 13%, по литературе – 28%, – рассказала министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

Как отметили в ведомстве, в регионе значительно снизилось количество человек, не справившихся с экзаменационными заданиями.

Отметим, что в Мурманской области, как и в целом в России, по сравнению с прошлым 2020 годом заметно улучшились результаты по географии и литературе. А руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время общения с журналистами сказал, что пандемия COVID-19 не оказала результата на количество как стобалльных работ, так и результатов экзаменов в целом.

Итоги ЕГЭ по русскому языку ожидают не позднее 18 июня. А основной период сдачи единого государственного экзамена завершится 2 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печенгском районе выявили нарушения при подготовке к ЕГЭ. Одна из школ не обновила информацию за прошлый год и не указала порядок подачи апелляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru