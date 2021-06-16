Какие национальности живут в Мурманской области

Новые данные о национальном составе России, в том числе и Мурманской области, опубликуют после Всероссийской переписи населения, которая пройдет осенью 2021 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Озвучен национальный состав людей, проживающих в Мурманской области. Численность русских в регионе составляет 89%. 4,7% проживающих - украинцы и 1,7% - белорусы. На четвертом месте татары – их 0,8%.

- Кроме того в Мурманской области проживаю азербайджанцы, чуваши. А вот коренного малочисленного народа саамов в регионе проживает около 1,6 тысячи человек, что составляет 0,2 %. По 0,2% в регионе представителей коми, мордвы, армян, карелов, молдаван и узбеков. Численность представителей других национальностей, проживавших в регионе на момент переписи 2010 года, не превышала тысячу человек, - сообщили в Мурманскстате.

Напомним, что по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области проживали 795,4 тысячи человек. Новые данные о национальном составе России, в том числе и Мурманской области, опубликуют после Всероссийской переписи населения, которая пройдет осенью 2021 года.

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