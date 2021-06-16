Жительница Кировска придумала изнасилование, которого не было

Северянку осудили за ложный донос и постановили выплатить ей штраф в 25 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

47-летняя жительница Кировска обвинила знакомого в изнасиловании. 11 декабря прошлого года позвонила в полицию (причем женщина была под градусом) и сказала, что ее приятель надругался над ней.

Однако во время расследования уголовного дела выяснилось, что изнасилования не было. Поэтому северянку осудили за ложный донос и постановили выплатить ей штраф в 25 тысяч рублей. Кировчанку это не устроило, поэтому она подала апелляцию.

- Осужденная обжалована приговор, а также просила суд апелляционной инстанции об освобождении ее от процессуальных издержек связанных с оплатой услуг адвоката на стадиях предварительного следствия и судебного разбирательства. С учетом мнения государственного обвинителя жалоба осужденной об изменении приговора оставлена судебной коллегией без удовлетворения, приговор суда – без изменения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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