В Мурманске коммунистов оштрафовали за возложение цветов к памятнику Ленину

Артура Попова оштрафовали на 20 тысяч за возложение цветов на Первомай.

Октябрьский районный суд огласил приговор по делу в отношении первого секретаря Мурманского областного отделения КПРФ Артура Попова.

В этом году в Мурманске Первомай не состоялся из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Но коммунисты все равно пришли к памятнику Ленину, чтобы возложить цветы. Это действие правоохранители расценили как нарушение. В его отношении составили административный протокол по ст.20.2 ч.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Суд не встал на сторону первого секретаря, о чем он рассказал на своей странице в "ВКонтакте".

-Прошло третье заседание Октябрьского районного суда по делу о моем возложении цветов на Первомай к памятнику В.И.Ленина в Мурманске. Оглашена резолюция суда - виновен, приговорен к штрафу 20 000 рублей, - сообщил Артур Попов.

Он отметил, что будет обжаловать решение суда.

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