В Кандалакшском районе в ДТП пострадала 13-летняя девочка

Водитель Nissan выехал на полосу для встречного движения. Фото: ГИБДД по Мурманской области

12 июня в Кандалакшском районе произошла серьезная авария.

- На 1079 километре автодороги Р-21 «Кола» 43-летний мужчина за рулем Nissan, двигаясь по правой полосе со стороны города Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «АФ-475900», затем с автомобилями Renault и Honda, двигающимися во встречном направлении, - рассказали в УГИБДД по Мурманской области.

Медицинская помощь после столкновения понадобилась водителю Nissan, а также его 46-летней пассажирке и 13-летней девочке, находившейся в машине. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительной версии, водитель мог выехать на "встречку" из-за усталости.

- Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными при движении на автомобиле на длительные расстояния. Необходимо внимательно относиться к проявлениям признаков усталости и сонливости, - отметили в ведомстве.

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