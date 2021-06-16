Погода в Мурманске на 16 июня 2021 года: похолодание и дождь

16 июня мурманчан ожидает небольшой дождь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

О жаре, которая стояла на прошлой неделе и била рекорды, остается пока только вспоминать. На этой северян лето баловать не будет. Какая погода будет 16 июня 2021 года в Мурманске:

- До 12 дня воздух прогреется до +6…+9, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер З 5-7 (11-13) м/с. Днем до 18.00 будет +9…+11, облачно с прояснениями, временами дождь, ветер ЗСЗ 6-8 (12-14) м/с. Вечером до полуночи +10…+6, переменная облачность, в начале срока возможен дождь, ветер З 5-11 м/с, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Как обещает региональный гидрометцентр, 17 июня осадков станет меньше, температура воздуха существенно не изменится.

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