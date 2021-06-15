Житель Мурманска предстанет перед судом за серию краж

Мужчина раз за разом выносил вещи и продукты из магазина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске перед судом предстанет мужчина за серию краж из магазинов Октябрьского и Первомайского округов.

– 34-летний мужчина приходил в торговые точки под видом покупателя. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, прятал товары под куртку и выносил их на улицу. Во время следствия была доказана его причастность к пяти подобным преступлениям. При этом два из пяти последних хищений закончились для него задержанием сотрудниками магазина и изъятием похищенного, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчина не учел, что в торговых залах были установлены камеры наружного видеонаблюдения. Записи с них помогли доказать его причастность к преступлениям. Как сообщили правоохранители, ранее северянин тринадцать раз привлекался к уголовной ответственности и имел пять непогашенных судимостей за совершение преступлений, связанных с хищением имущества и незаконным оборотом наркотических средств, а также привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

В отношении мурманчанина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158.1 УК РФ – «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время суд рассмотрит дело по существу.

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