Стоимость осмотра лежащей на дне Баренцева моря "Онеги" оценили в 25 миллионов рублей

Сейчас вопрос о том, как поднять "Онегу", прорабатывается, однако более вероятен вариант с обследованием судна подводными аппаратами. Фото: Алексей Бакуменко.

28 декабря 2020 года рядом с Новой Землей затонул ярусолов "Онега", погибли 17 членов экипажа из 19. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предварительная причина трагедии - обледенение.

Расследование затрудняет то, что судно лежит на глубине почти 130 метров, откуда достать его очень сложно и дорого. А без обследования установить точную причину того, почему ярусолов перевернулся и затонул, очень сложно. Сейчас вопрос о том, как поднять "Онегу", прорабатывается, однако более вероятен вариант с обследованием судна подводными аппаратами.

- В июне представители Следственного комитета и Минтранса встретились на совещании, чтобы обсудить вопрос финансирования подводных исследований. Пока конкретного ответа от Минтранса мы не получили, — цитирует RT пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Стоимость подводного осмотра "Онеги" оценили почти в 25 миллионов рублей.

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