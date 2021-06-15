Житель Апатитов сломал мужчине челюсть из-за ремонта машины

Мужчина сломал челюсть знакомому из-за машины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неотремонтированный автомобиль и отказ вернуть деньги за работу стали причиной сломанной челюсти апатитчанина. 23-летнему мужчине предстоит длительный процесс восстановления.

В дежурную часть Апатитов позвонили врачи одной из больниц. Они сообщили, что к ним поступил пациент со сломанной челюстью. Во время общения с правоохранителями выяснилось, что травму 23-летний мужчина получил в одном из магазинов города на улице Дзержинского во время выяснения отношений со знакомым. Полицейские установили личность ударившего. Им оказался 18-летний безработный мужчина.

– Он рассказал правоохранителям, что поводом для ссоры и драки стал автомобиль матери. Машина была передана 23-летнему апатитчанину для ремонта, а еще деньги для покупки запчастей. Однако последний не спешил возвращать авто и деньги, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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