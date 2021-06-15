Гостиницу "Русалочка" в Мурмашах подготовят к ремонту 16 июня

Гостиницу "Русалочка" ждет преображение. Фото: администрация Кольского района

Гостиницу "Русалочка" в Мурмашах действительно ждет преображение: первый этап начнется уже завтра, 16 июня. Это красивое место выбрали для участия в фестивале "Том Сойер Фест", участники которого приводят старые и заброшенные здания в порядок. Гостиница вошла в этот фестиваль благодаря своей уникальной архитектуре, внешнему виду и легендам.

Здание выкупила в этом году администрация Кольского района, и вместе с волонтерами она приступает его преображению. Горько плачут игроки дозоров - пропала такая локация! Входы в здание уже перекрыты, его обносят забором. На первом этапе необходимо очистить его от мусора и всего ненужного.

- Сопровождать волонтеров будут представители строительных организаций. С учетом износа перекрытий они определили, сколько людей может быть допущено и на какой этаж, - рассказала редакции "КП-Мурманск" руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Ольга Форсюк.

Чтобы стать волонтером и попасть на первую часть фестиваля, нужно записаться по телефону 8-909-562-51-30.

На следующем этапе будет определять - что же в этом здании будет и как его использовать.

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