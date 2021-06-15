Губернатор Мурманской области сделал отдыхающим замечание за костер в лесу

Лесные пожары в Мурманской области тушили и профессиональные пожарные, и добровольцы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошлой неделе в Мурманской области установили пятый класс пожарной опасности. Жаркая погода под +30 привела к тому, что лесной пожар может возникнуть из-за любой мелочи. Несмотря на то, что северян просили не ходить в лес и не разводить костры, не все прислушались к этому. И зря.

- Только на минувших выходных было зафиксировано 9 очагов в разных частях области, - сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. - Виной всему - человеческий фактор: костры разводят рыбаки, те, кто приехал на шашлыки.

Напомним: первый крупный пожар случился в начале прошлой недели, когда 6 июня кто-то оставил не затушенным костер на территории Зашейковского лесничества.

- Хочу сказать "спасибо" всем, кто, рискуя жизнью, боролся с огнем. В том числе добровольцам из Кольского района. Я призываю всех сделать свой отдых безопасным, из-за костров уничтожается природа, животные. Я сам на выходных заметил отдыхающих, которые развели костер в лесу, я сделал им замечание и сказал потушить его, но "сознательные" граждане этого не сделали, - отметил глава региона.

Он поручил муниципалитетам найти места, на которых северяне могли бы, не нарушая закон, жарить шашлыки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для тушения лесного пожара в Ковдорском районе задействовали авиацию. Площадь, на которую распространился огонь, составляет 210 гектаров (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru