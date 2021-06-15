В Tele2 назначили нового директора мурманского филиала

Он более 15 лет работает на управленческих позициях в сфере телекоммуникаций. Пресс-служба TELE2

Tele2 объявляет о назначении на пост директора мурманского филиала Tele2 Олега Клянчина. В сферу ответственности нового руководителя будет входить управление бизнесом мобильного оператора в Мурманской области, формирование стратегии коммерческого и технического развития компании в регионе.

Олег Клянчин родился в 1970 году. Окончил факультет прикладной биотехнологии и инженерии, а также экономический факультет Оренбургского государственного института.

Он более 15 лет работает на управленческих позициях в сфере телекоммуникаций. Карьеру начал в компании «Мегафон» в 2006 году с позиции руководителя сектора продаж и обслуживания оренбургского регионального отделения, а уходил из компании с должности директора обособленного отделения «Восток» столичного филиала. Реорганизовал в руководимых подразделениях структуру альтернативных каналов продаж, реализовал несколько успешных проектов по увеличению абонентской базы.

С 2015 по 2018 год успешно возглавлял орловский филиал компании МТС. Затем в компании «Вымпелком» отвечал за кластер регионов, в который входили Волгоградская, Астраханская области и Республика Калмыкия. Под его руководством реализовали эффективную стратегию удержания рыночной позиции, вывели кластер на третье место по абонентской базе и выручке среди южных регионов.

В качестве директора мурманского филиала Tele2 Олег будет отвечать за усиление позиции компании в Мурманской области, а также за развитие корпоративной культуры и ценностей Tele2Way.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Мурманская область – особый арктический регион страны: сложные климатические условия для развития инфраструктуры, взыскательные к качеству связи клиенты, конкурентный рынок. Мы активно развиваемся в регионе, у нас запущены крупные инвестиционные проекты, поэтому ключевая задача мурманского филиала под руководством Олега - развитие, как инфраструктурное, так и коммерческое, наращивание доли рынка по активной абонентской базе и выручке».

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