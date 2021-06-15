Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: приостановлен прием пациентов в дневные стационары

В медучреждениях Мурманской области вводят новые ограничения из-за коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С этой недели в Мурманской области снова вводят ограничения из-за коронавируса. Причина тому - рост числа зараженных.

Так, с 21 июня будет приостановлен прием пациентов в дневные стационары.

- Исключение сделано для пациентов с онкологическими заболеваниями, а также поступивших на лечение в дневной стационар медицинской организации до 20 июня включительно, - они смогут продолжить лечение. Также с 21 июня будет поэтапная приостановка в муниципальных образований плановой медпомощи в стационарах и отдельных видов плановой первичной медико-санитарной помощи, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Глава региона не исключил, что ограничения могут ужесточить, если ситуация не стабилизируется.

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