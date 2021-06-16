В Печенгском районе выявили нарушения при подготовке к ЕГЭ

Все эти случаи нарушали права школьников на прохождение итоговой аттестации, прокуратура внесла представление в адрес администрации Печенгского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Печенгского района проверила подготовку школ к проведению ЕГЭ и выявила ряд нарушений. Под пристальный взгляд проверяющих попали сайты. В одном случае школа не обновила данные с прошлого года - там было размещено старое расписание ГИА и ГВЭ, к тому же там не было информации о порядке подачи апелляции. В каких-то случаях на сайтах школ не было нормативных документов по проведению экзаменов, или не работали ссылки.

- Был выявлен факт отсутствия на сайте образовательной организации, включенной в перечень пунктов приема ЕГЭ, информации о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения, подачи заявлений на сдачу ГИА, проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Все эти случаи нарушали права школьников на прохождение итоговой аттестации, прокуратура внесла представление в адрес администрации Печенгского района.

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