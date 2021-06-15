В Мурманске три дня ищут 46-летнюю женщину

15 июня в 13.00 волонтеры и неравнодушные северяне соберутся а остановке «Улица Достоевского», чтобы выйти не поиски Юлии.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Мурманске сообщил о новых поисках. 46-летняя жительница областного центра Юлия Мальченко 13 июня ушла из дома, и с тех пор не известно, где она находится.

15 июня в 13.00 волонтеры и неравнодушные северяне соберутся а остановке «Улица Достоевского», чтобы выйти не поиски Юлии.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы и зеленые глаза. Была одета в белую блузку, синие джинсы и черные кроссовки. Слишком легко для сегодняшней плохой погоды - целый день будет идти сильный дождь. Добровольцев просят одеваться для поисков в городе, а также не забывать про маски.

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