В Мурманской области начнут прививать переболевших коронавирусом

В Мурманской области продолжается прививочная кампания от коронавируса, которая началась в январе этого года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области продолжается прививочная кампания от коронавируса, которая началась в январе этого года.

- На данный момент привилось уже более 100 тысяч человек, что составляет треть от плана, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

При этом он призвал северян активнее вакцинироваться, тем более, что в нужных препаратах дефицита нет.

- Также мы начинаем вакцинировать уже переболевших. Призывают граждан, работодателей проявить сознательно в этом вопросе, - отметил глава региона.

В последнее время в регионе растет число зараженных, поэтому в правительстве приняли решение ввести новые ограничения: заведениям с 18 июня нельзя работать после 23.00, наполняемость общественного транспорта составит две трети, 30% госслужащих должны уйти на удаленку.

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