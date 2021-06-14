В Кандалакше мужчина пытался через суд демонтировать камеру видеонаблюдения

Камеру установил сосед на своем окне, чтобы наблюдать, как истец выгуливает собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кандалакше на жилом доме появилась камера видеонаблюдения. Между соседями возникли разногласия: один парковал своих два автомобиля напротив подъезда, другой рядом с этими машинами стал выгуливать собак. Чтобы сохранить свое имущество в целости, владелец автомобилей установил на доме камеру видеонаблюдения.

Владелец собак не остался в долгу и подал иск в суд - демонтировать камеру, потому что она позволяет записывать разговоры в расположенных рядом квартирах и подъезде.

- Судом было установлено, что видеокамера находится на оконном проеме квартиры ответчика, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, направлена на двор дома и придомовую территорию, которые являются общественным местом. Обзором камеры личная собственность истца, в том числе его квартира или ее часть, не охватывается, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Ответчик представил суду заключение, что микрофон камеры не сможет отчетливо распознавать и фиксировать ни «обычный разговор», ни даже «громкий разговор». Кстати, суд указал, что придомовая территория не является средой обитания истца, это свободная территория, на которой не может быть обеспечена конфиденциальность личной жизни.

Поскольку камера не нарушает личного пространства истца, суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение вступило в законную силу.

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